Bewaffneter Überfall auf Juweliergeschäft

Ein Juweliergeschäft in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) ist Schauplatz eines Überfalls geworden.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge hatte der Täter den Eigentümer am Montagnachmittag mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und flüchtete schließlich mit Schmuck und Wechselgeld in unbekannter Höhe. Eine Fahndung verlief ergebnislos, Hinweise wurden erbeten. Der Geschäftsinhaber blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Täter floh in Richtung Tschechien

Der Gesuchte soll das Geschäft am Montag kurz vor 17.30 Uhr betreten haben. Er deutete mit einer Hand auf die Verkaufsvitrine und übergab dem Eigentümer einen Rucksack. Der Unternehmer wurde mit der silbernen Faustfeuerwaffe unmittelbar bedroht, in ausländischer Sprache sowie u.a. mit den Worten "Tresor" und "Kasse" wurden Schmuck und Bares gefordert. Letztlich packte der Juwelier diverse Wertsachen und Geld in den Rucksack, mit dem der Täter in der Folge vermutlich in Richtung Tschechien geflohen sein dürfte.

Hinweise erbeten

Die Ermittlungen wurden von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Bereich Raub, übernommen. Beschrieben wurde der Täter als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Der Mann soll schlank bzw. mager sein und auffällige Abschürfungen an der rechten Gesichtshälfte aufweisen. Bekleidet war der Gesuchte dunkel, er trug u.a. einen Kapuzenpullover. Die Beute nahm er in einem schwarzen Rucksack mit. Hinweise, auch anonym und vertraulich, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub (Tel.: 059133-30-3333), erbeten.