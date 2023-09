Bieder & Maier zum besten Airport-Café der Welt gekürt

''Die Auszeichnung ist eine große Ehre'', so Eigentümer Rudi Kobza.

Erfolg. Das beste Flughafen-Café der Welt steht am Flughafen Wien: Die österreichische Kaffeemarke Bieder & Maier wurde bei der Preisverleihung der renommierten FAB Awards in Bangkok mit ihrem Café am Terminal 3 des Wiener Flughafens als „Airport Coffee or Tea Offer of the Year“ ausgezeichnet. Die innovative Neuinterpretation des Wiener Kaffeehauses setzte sich gegen nominierte globale Marken wie Costa Coffee oder Ralph’s Coffee durch. 2022 eröffnet, begeistert Bieder & Maier nicht nur mit gutem Café: Cooles Interieur aus hochwertigen Materialien wie dunklem Holz, Messing, Marmor, Samt und eigens kreiertem Chinoiserie Wallpaper. „Die Auszeichnung ist eine große Ehre“, so Eigentümer Rudi Kobza.