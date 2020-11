ORF-Anchor Armin Wolf: Trump gehört in Zwangsjacke

US-Präsident Trump glaubt nach wie vor die Wahl gewonnen zu haben.

Wien. US-Präsident Donald Trump will seine Wahlniederlage nach wie vor nicht eingestehen, obwohl er deutlich mit 306 zu 232 Wahlmännern verlor. Er weigert sich, den Sieg des Demokraten Joe Biden anzuerkennen und bekräftigte in der Nacht zum Montag auf Twitter: "ICH HABE DIE WAHL GEWONNEN!". Twitter unterlegte den Beitrag mit einem Warnhinweis. Zuvor hatte Trump erstmals in einem Tweet die Worte "er hat gewonnen" mit Bezug zu Biden verwendet - allerdings gepaart mit seinem üblichen Vorwurf der Wahlfälschung.

Wolf: "Wenn das einer im normalen Leben macht ..."

Viele Menschen haben inzwischen von den Trump-Tweets zur Wahl genug – so auch ORF-Anchor Armin Wolf. Er reagierte auf den Eintrag Trumps: "Wenn das einer im normalen Leben macht, würde man ja irgendwann die Leute anrufen, die dann mit einer Jacke kommen, bei der die Ärmel vorne zusammengenäht sind..."

Wenn das einer im normalen Leben macht, würde man ja irgendwann die Leute anrufen, die dann mit einer Jacke kommen, bei der die Ärmel vorne zusammengenäht sind... https://t.co/4PiCEpofQ2 November 16, 2020

Der demokratische Bewerber Joe Biden hatte sich bei der Wahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump durchgesetzt. Donald Trump bestreitet weiterhin seine Niederlage bei der US-Präsidentenwahl und hofft, Bidens Sieg noch auf dem Rechtsweg zu kippen. Offizielle Wahl-Beauftragte beider Lager haben erklärt, es gebe keine Anzeichen für größere Unregelmäßigkeiten bei dem Urnengang.