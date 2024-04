Biker (26) bei Unfall gestorben

Der 26-jährige Saalfeldner (Pinzgau) kam in der Gemeinde Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) von der Straße ab und überschlug sich.

Am Samstagnachmittag ist in Schneizlreuth, im Ortsteil Unterjettenberg in Richtung Ramsau, ein 26-Jähriger aus Saalfelden (Pinzgau) bei einem Motorradunfall gestorben, wie "ORF Salzburg" berichtet. Der Biker kam von der Straße ab, geriet in eine Wiese, überschlug sich mehrmals und blieb leblos liegen – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Laut Aussagen der Polizei gegenüber dem "ORF" dürfte der Saalfeldner nach dem Unfall sofort tot gewesen sein. Dem Bericht zufolge sei der Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs gewesen. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr Schneizlreuth übernahm die Aufräumungsarbeiten und die Verkehrsregelung.