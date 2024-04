× Buschfeuer an der Alten Donau

Bei Temperaturen um die 25 Grad genossen die ersten Badegäste und Bootsbesitzer ihren Nachmittag an der Alten Donau. Ein Buschfeuer sorgte dann für Aufregung

Der sommerliche Samstag lockte viele Gäste an die Alte Donau. So auch beim Bootsverleih Hofbauer, wo zahlreiche Gäste und Kabanenbesitzer den Traumtag genießen wollten. Doch plötzlich schlugen aus den Büschen am Zaun zur Wagramerstraße Flammen hoch. "Es hat einen Zischer gemacht und auf einmal war überall Rauch", berichtet eine Augenzeugin geschockt.

Feuer an der Alten Donau © Privat ×

Dem schnellen Einschreiten des Personals vom Bootsverleih und dem Raschen Eintreffen der Feuerwehr war es zu verdanken, dass der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zur Zeit sind die Einsatzkräfte noch am Beseitigen von Glutnestern. Verletzt wurde laut Augenzeugen niemand.

© Privat ×

Feuer an der Alten Donau © Privat ×

Vor Ort wurde vermutet, dass sogar Brandstiftung im Spiel sein könnte. Eine offizielle Brandursache wurde noch nicht bekanntgegeben.