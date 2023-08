Blockade: 55 Strafen für die Klimakleber

Den Polizeieinsatz muss die ''Letzte Generation'' allerdings nicht zahlen.

Salzburg. 55 Verwaltungsanzeigen kassierten die Mitglieder der „Letzten Generation“ am Montag für ihre Klebeaktion auf der Staatsbrücke und in der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos.

Die Klimaaktivisten erhalten Großteils Verwaltungsanzeigen nach dem Versammlungsgesetz und der Straßenverkehrsordnung, darunter fällt beispielsweise das Verbot des Verweilens auf der Fahrbahn. Fußgänger müssen dabei mit Strafen von bis zu 726 Euro für ein einzelnes Vergehen rechnen.

Ausnahme. Anders als in anderen Bundesländern müssen sie in Salzburg meist nur die Strafen bezahlen und nicht auch noch die Einsatzkosten der Polizei. Strafen für ihre Verwaltungsübertretungen bekommen die Mitglieder der Letzten Generation bei jeder Aktion. Ihre Geldstrafen müssen die einzelnen Mitglieder selbst bezahlen. Ein Allgemeinbudget hat die Letzte Generation dafür nicht.