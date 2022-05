Blumenhändler haben Lieferprobleme

Schlechte Nachrichten ausgerechnet zum inoffiziellen Tag der Blumen.

Salzburg/Wien. Alarm schlagen die Floristen wenige Stunden vor dem Muttertag. Viele Geschäfte und Gärtnereien klagen über einen Mangel an Blumen und Pf lanzen, berichtet der ORF. Bestimmte Pflanzen seien derzeit einfach nicht mehr lieferbar, heißt es. Schmerzhaft vor dem morgigen Feiertag: Auch Schnittblumen sind betroffen.



Gaspreise wirken sich auf den Muttertag aus



Gedrosselt. Hintergrund ist auch in diesem Fall der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Gewächshäuser werden mit Erdgas beheizt und gerade das ist extrem im Preis gestiegen (bei uns plus 73 % innerhalb eines Jahres). Deswegen sei vor allem in Holland die Blumen-Produktion massiv gedrosselt worden.

„Wir zahlen 30 bis 60 Prozent mehr für alle Rohstoffe“, sagt der stellvertretende Salzburger Innungsmeister Stefan Monger im ORF. Aber: Man versuche die Preise nicht zur Gänze an die Kunden weiterzugeben.