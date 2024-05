Blutige Massenschlägerei - nächste Waffenverbotszone?

Favoritner Zustände auch in der Leopoldstadt: Fast täglich kommt beim Praterstern und der Venediger Au zu blutigen Zwischenfällen - sodass auch dort der Ruf nach einer Waffenverbotszone laut wird.

Wien. Nicht weniger berüchtigt wie der Reumannplatz ist die Schnell- und U-Bahnstation Praterstern - und übrigens auch durch die U1 direkt miteinander verbunden: In der Halle wird gedealt, junge aggressive Männer bestimmen das Bild, je später es wird desto mehr meiden Fahrgäste und Passanten das Grätzel, das sich bis in die Venediger Au und hin zum Wurstelprater zieht. Immer wieder kommt es hier zu Messerstechereien und Massenschlägereien.

Holzlatten und Rasierklingen

In der Nacht zum Sonntag um 3.15 Uhr schlugen Zeugen und Anrainer der Venediger Au einmal mehr Alarm: Eine zunächst verbale und hysterisch laute Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll sich in weiterer Folge zu einem Raufhandel entwickelt haben, an dem etwa zwölf Personen beteiligt gewesen sein sollen. Mit Holzlatten, Pfeffersprays und Rasierklingen sollen die Personen aufeinander losgegangen sein.

Der Venediger Au-Park nächst dem Wurstelprater. © KidsLoveVienna ×

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten zwei Beteiligte, einen 24-jährigen Afghanen und einen 26-jährigen Syrer, anhalten. Beide wiesen Verletzungen auf. Sie wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Drei Holzlatten und ein Pfefferspray wurden sichergestellt, Rasierklingen waren nicht auffindbar.

Ermittlungen zu weiteren Beteiligten sind laut Polizei im Gange. Der Grund für den nächtlichen Streit auf offener Straße bzw. im Park ist bislang unklar. Die Forderung nach einer Waffenverbotszone (in de ja nicht nur Messe untersagt sind) analog der in Favoriten wird immer lauter.