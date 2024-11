Bohrn Mena ist jetzt "Botschafter der Stadt Steyr"

Sebastian Bohrn Mena wurde heute zum "Botschafter der Stadt Steyr" ernannt.

Sebastian Bohrn Mena pflegt eine enge Verbundenheit mit der Stadt Steyr- Bereits dreimal veranstaltete die Stiftung COMÚN - Bohrn Mena ist Gründungsmitglied der Stiftung - in der Stadt Steyr die "Österreichischen Konsumdialoge". Über 6.000 Personen beteiligten sich bislang an den von Bohrn Mena organisierten Events zur Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung.

© zVg ×

Jetzt wurde Bohrn Mena zum "Botschafter der Stadt Steyr" ernannt. Bürgermeister Markus Vogl sowie Tourismusverband-Geschäftsführerin Eva Pötzl überreichten ihm am Freitag eine entsprechende Urkunde.

Das sagt Bohrn Mena zu seiner Ernennung

„Steyr ist nicht nur architektonisch und landschaftlich wunderschön, sondern für mich auch von einer besonderen Atmosphäre geprägt. Ich kenne wenige Städte in Österreich, in denen die Menschen so offen, freundlich und interessiert an Neuem sind", so Bohrn Mena über seine Ernennung. "Steyr ist dadurch ein idealer Ort für Begegnung und Austausch und es ist daher auch kein Zufall, dass wir die „Konsumdialoge“ bereits dreimal hier abhalten konnten. Ich freue mich sehr über die Ernennung zum „Botschafter der Stadt Steyr“ und werde künftig weiter meinen Beitrag dazu leisten die Kunde in die Welt zu tragen, dass diese wunderbare Stadt in Oberösterreich immer einen Besuch wert ist“, so COMÚN-Vorstand Bohrn Mena.

„Wir freuen uns Herrn Dr. Bohrn Mena im Steyrer Botschafter Club begrüßen zu dürfen und hoffen ihn auch in Zukunft immer wieder mal in der Stadt Steyr herzlich willkommen zu heißen, spätestens bei unserem jährlichen Stammgäste-Treffen Anfang August 2025“, erklärte Pötzl.