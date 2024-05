Bombendrohung gegen Linzer Polizei

Ein anonymer Anrufer drohte Mittwochvormittag telefonisch, das Polizeigebäude in der Linzer Nietzschestraße zu sprengen. Das Gebäude wurde sofort geräumt.

OÖ. "In fünf Minuten explodiert etwas!" Mit diesen Worten drohte der noch nicht ausgeforschte Polizei-Hater um 11 Uhr einer Mitarbeiterin der Telefonzentrale im Amtsgebäude der Polizei in der Nietzschestraße in Linz. In dem Gebäude befinden sich das Stadtpolizeikommando, einige Abteilungen des Landeskriminalamtes sowie das Einsatzkommando Cobra.

Die Polizei begann umgehend mit der Räumung des Komplexes. Nachdem die Frist des Anrufers verstrich und zum Glück keine Detonation erfolgte, entschied man sich, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und eine Übung daraus zu machen. Insofern wurde die Räumung fortgesetzt, Spürhunde durchsuchten das Gebäude. Kurz vor 13 Uhr gab es endgültige Entwarnung und die Beamten konnten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Übrigens: Der Anruf wurde aufgezeichnet. Dieser Mitschnitt wird von Experten der Polizei nun ausgewertet.