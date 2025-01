Brückengeländer spaltet BMW - drei Teenies im Spital

Viel zu schnell - vermutlich mit Papas Auto - waren ein 17-jähriger Führerscheinneuling am Steuer und zwei Teenie-Freunde 15 und 16 unterwegs. Sie können von Glück reden, überlebt zu haben.

Sbg. Drei Jugendliche wurden Samstag am späten Abend bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Köstendorf im Salzburger Flachgau verletzt. Der 17-jährige Lenker kam mit dem schwarzen, mutmaßlich hoch motorisierten BMW in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte anschließend frontal in ein Geländer der dortigen Eisenbahnbrücke. Der junge Fahrer und die beiden Insassen, eine 16-Jährige und ein 15-Jähriger, alle drei Österreicher, wurden ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Der Probeführerschein-Besitzer dürfte laut Zeugenaussage mit dem Auto auf der L206 in Kleinköstendorf mit weit überhöhter Geschwindigkeit dahingerast sein. Ein Alkotest beim 17-jährigen Fahrer verlief mit 0,00 Promille negativ - offenbar war es "nur" Imponiergehabe und jugendlicher Leichtsinn, der sich hinterm Volant leider oft als Wahnsinn entlädt. Beim Wagen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und Pfongau war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zum Unfallort ausgerückt.