Von Sonne geblendet - drei Verletzte nach Kollision

Eine 17-Jährige Pkw-Lenkerin verlor in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Drei Personen sind Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in der Weststeiermark verletzt worden. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin dürfte in Söding-St.Johann (Bezirk Voitsberg) von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein und kam in einer leichten Kurve auf den entgegengesetzten Fahrstreifen. Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Autos wurden von der Straße geschleudert.

Bei dem Unfall im Ortsteil Hallersdorf wurden die 17-Jährige und ihr Beifahrer wie auch der entgegenkommende 50-jährige Pkw-Lenker verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt ins UKH Graz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Hallersdorf unterstützte ebenfalls mit zwölf Kräften bei den anschließenden Aufräumarbeiten.