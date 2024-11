Bub (9) steckte in Fußballtor fest - Feuerwehreinsatz

Ein Neunjähriger, dem Dress zufolge ein FC Bayern-Fan, war in Baden auf ein "Käfig-Tor" geklettert - und blieb mit einem Bein zwischen den Metallstreben des Fußballtors stecken: ein Fall für "122".

NÖ. Eine ganz persönliche ungewöhnliche Horror-Geschichte (mit Happy End) kann ein 9-Jähriger in Baden bei Wien nach den Herbstferien seinen Mitschülern und sicher genauso erstaunten Lehrern erzählen: Der Neunjährige war am Freitag auf das Fußballtor bei einem Kunstrasenplatz in der Albrechtsgasse geklettert und mit einem Bein zwischen die Metallstäbe gerutscht. Von dort gab's dann leider kein Zurück mehr - er hing quasi fest.

Die alarmierten Feuerwehren Baden-Weikersdorf und Baden-Stadt mussten ihn dann mit einem hydraulischen Spreizer befreien.

Da sich die Einsatzkräfte bei einer Allerheiligenfeier nicht weit vom Unfallort befanden, waren sie gleich zur Stelle. Sie bogen die Stäbe des Tores auseinander und übergaben den leicht verletzten Buben der Rettung.