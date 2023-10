Bundesheer-Hubschrauber musste notlanden

Bei dem Unfall geriet der Agusta Bell 212-Hubschrauber in Brand. Sechs Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Über den Verletzungsgrad konnte seitens des Bundesheeres noch keine Auskunft gegeben werden.

Wien. Am Donnerstag kurz vor 20:00 Uhr musste ein "Agusta Bell 212"-Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres aus derzeit noch unbekannten Gründen in Oberösterreich im Raum Pramet/Feitzing notlanden. Die sechs Insassen, davon zwei Piloten, ein Techniker und drei Flugretter konnten das Luftfahrzeug rechtzeitig verlassen und befinden sich derzeit am Weg ins Krankenhaus, wie das Bundesheer berichtet. Über den Verletzungsgrad konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

Ein Hubschrauber AB-212 des #Bundesheer fing im Raum Pramet/Feitzing, OÖ während einer Landung Feuer. Alle 6 Insassen konnten den Hubschrauber verlassen. Details folgen. pic.twitter.com/0yynOmUfdL — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) October 19, 2023

Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt, so das Bundesheer. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettung und Polizei am Unfallort. Die Unfallkommission des Militärkommandos Oberösterreich ist am Weg zur Unfallstelle.

Es wurden keine anderen Personen in den Unfall verwickelt.