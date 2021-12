Bundesmuseen und Leopold Museum erhalten 8,5 Mio. Euro

Weitere Hilfstranche aus Covid-Krisenbewältigungsfonds.

Die österreichischen Bundesmuseen und die Sammlung Leopold bekommen aufgrund des aktuellen Lockdowns eine weitere Hilfstranche von 8,5 Mio. Euro aus dem Covid-Krisenbewältigungsfonds des Bundes ausbezahlt. Das gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag bekannt. Die Aufteilung auf die einzelnen Häuser werde in den nächsten Tagen festgelegt.

Kulturbetriebe

"Die Bundesmuseen gehören zu jenen Kulturbetrieben in Österreich, die aufgrund der ausbleibenden Touristinnen und Touristen am meisten unter der Pandemie leiden. Es ist daher unsere Verantwortung als Bundesregierung, diese so wichtigen internationalen Aushängeschilder Österreichs auch weiterhin zu unterstützen", begründete Mayer die abermaligen Zuschüsse. Insgesamt erhielten die Bundesmuseen und das Leopold Museum in den Jahren 2020 und 2021 bisher Hilfszahlungen in Höhe von 42,6 Mio. Euro. Die Bundestheater wurden mit 18,4 Mio. Euro unterstützt.