17-Jährige auf Toilette vergewaltigt

Ein Schüler (18) hat sich am Donnerstag vor Gericht dafür rechtfertigen müssen, in einem Lokal in Wiener Neustadt eine 17-Jährige bedrängt und missbraucht zu haben.

Die Verhandlung wurde am Donnerstag vor dem Landesgericht Eisenstadt ausgetragen. Der 18-Jährige soll im Dezember des vergangenen Jahres die 17-Jährige in dem Lokal in Wiener Neustadt kennengelernt und sie auf ein Getränk eingeladen haben. Als die junge Frau auf die Toilette ging, habe der Schüler sie laut Anklage verfolgt, sie in die Kabine gedrängt und missbraucht. Angeklagter bestreitet Vorwürfe Vor Gericht bestritt der Angeklagte diese Vorwürfe, alles an dem Abend sei einvernehmlich gewesen. Die Jugendliche habe ihn angetanzt und sich ihm angenähert. Aufs Klo seien die beiden gemeinsam gegangen, um zu schmusen. Der Burgenländer hätte sogar in der Zwischenzeit eine andere Disco besucht, als er zurückkam, empfing ihn die Polizei. Die 17-Jährige wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Auch Freunde, die damals vor Ort waren, sollen zu Wort kommen. Das Urteil folgt.