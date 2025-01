× 6 Millionen Euro: St. Martins Therme baut massiv aus

15 Jahre Erfolgsgeschichte: Am Freitag feierte die St. Martins Therme im Burgenland ihr Jubiläum. Gleichzeitig nutzte man die Gunst der Stunde einen massiven Ausbau zu verkünden.

Stolze 6 Millionen Euro sollen in die Erweiterung der St.Martins Therme & Lodge fließen. Seit der Eröffnung 2009 hat die Therme laut einer WIFO-Studie mit all ihren Bereichen mehr als 50 Millionen Euro an Wertschöpfung eingebracht. Außerdem soll die Therme bald 1000 Arbeitsplätze sichern.

Touristisches Leuchtturmprojekt

Rund 4,4 Millionen Gäste konnte das Resort bisher ins schöne Burgenland locken. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht die Therme deshalb als touristisches Leuchtturmprojekt. Neben Urlaubsgästen besuchen nämlich auch zahlreiche Unternehmen das Lodge als Tagungsort. Mit dem geplanten Ausbau möchte man den Erfolgskurs des beliebten Rückzugsortes in der Zukunft weiter sichern.

© Peter Rigaud ×

© Rudy Dellinger ×

Naturerlebnis exklusiv

Die dritte Ausbaustufe der St.Martins Therme & Lodge setzt vor allem auf Naturerlebnis und Exklusivität. Klaus Hoffmann, der Geschäftsführer betont daher, dass diese Ausbaustufe die Therme zur Perfektion führen soll. Die Gastronomie des Betriebs hat im Zuge der Ausbauarbeiten bereits eine komplette Neugestaltung erhalten. Mit neuen Buffetlandschaften lädt das Hauptrestaurant nun alle Kulinarik-Genießer ein. Details über die Planung gibt es aktuell keine, klar ist jedoch, dass neue Erholungsflächen in der Lodge und Thermenwelt erschaffen werden sollen.