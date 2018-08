Ein Ehepaar im Alter von 82 und 84 Jahren aus dem Bezirk Oberpullendorf hat am späten Freitagabend einen Raubüberfall bei der Polizei angezeigt. Laut Medienberichten soll sich der Vorfall kurz vor der Anzeige in den eigenen vier Wänden zugetragen haben. Das Ehepaar wurde leicht verletzt, teilte die Polizei heute, Samstag in einer Aussendung mit.

Die Exekutive löste unmittelbar danach eine Alarmfahndung nach den drei vermutlich maskierten Tätern aus. "Derzeit sind wir mit den Ermittlungen beschäftigt", so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage gegenüber der APA. Die Tatortarbeit und Spurenauswertung war am Samstagvormittag im Gange. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.