Als sich der Unfall mit dem Kleinbus ereignete, waren Arbeiter im Fahrzeug. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Schon wieder kam es zu einem Unfall mit einem Bus. Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag sind acht Personen mit einem Kleinbus in Mannersdorf an der Rabnitz, Bezirk Oberpullendorf, verletzt worden. In dem Kleinbus befanden sich nach Polizeiangaben Arbeiter.

© FF Oberloisdorf

Das mit acht Personen besetzte Gefährt war am Sonntag gegen 2.00 Uhr zwischen Mannersdorf und Oberloisdorf aus vorerst unbekannter Ursache auf der B61a über einen Kreisverkehr gefahren und auf dem Dach gelandet. Eine Person war im Kleinbus eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden, bevor sie ins Krankenhaus geflogen wurde. Drei Feuerwehren standen im Einsatz. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

© FF Oberloisdorf

Eine Frau wurde schwer verletzt

Eine Frau wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber ins UKH Meidling nach Wien geflogen. Sieben weitere Insassen erlitten leichte Blessuren und wurden in die Krankenhäuser Oberpullendorf, Oberwart und Eisenstadt gebracht.