Esel "Yaki" aus eiskaltem Bach gerettet

Der Esel konnte sich aus seiner Lage nicht mehr selbst befreien.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten die Feuerwehren Knittelfeld und Glein am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ausrücken. Denn in der Gemeinde St. Margarethen war aus noch unbekannten Gründen ein Esel in einen Bach gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien.

© Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld ×

Mit Decken warmgehalten

Mit Hilfe eines Kranes musste das erschöpfte Tier schließlich aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. Um eine Unterkühlung des Esels mit dem Namen Yaki zu verhindern, wurde der Esel mit Decken warmgehalten bis ein Tierarzt vor Ort war.