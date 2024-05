Familie Grasl verpasst der Pension "Drahleselböck" in Rust ein Facelift

Der Unternehmer Emanuel Grasl und seine Frau Aline übernehmen die etablierte Fahrradpension "Drahteselböck" von der Gastro-Familie Eselböck und hauchen ihr schrittweise neues Leben ein.

"Es ist eine Herzensangelegenheit", sagt Emanuel Grasl, wenn er über sein neuestes Projekt spricht. Gemeinsam mit seiner Frau Aline Grasl-Gagern hat er Anfang April die

Frühstückspension „Drahteselböck“ in Rust im Burgenland von der prominenten Gastronomen-Familie Walter und Eveline Eselböck übernommen. Vor 13 Jahren haben die

burgenländischen Spitzengastronomen (Restaurant Taubenkobel) das Haus aus den 1970er Jahren entdeckt und mit viel Liebe zum Detail restauriert und zum beliebten Ausflugsziel für Fahrradritter und Ausflügler gemacht. Anfang April wechselte der „Drahteselböck“ nun seine Besitzer.

© Nicky Webb ×

Neueröffnung nach Facelift im Frühling 2025

Idyllisch gelegen, direkt am Fahrradweg, befindet sich das Kleinod mit 23 Zimmern, dem nun schrittweise im nächsten halben Jahr ein Facelift verpasst wird. "Meine Leidenschaft besteht darin,

Charakterräume zu schaffen, die alles, aber bitte nicht normal sind“, sagt die ausgebildete Innenarchitektin Aline Grasl-Gagern. Neben dem Fokus auf Einzigartigkeit spielt auch die Ästhetik eine große Rolle, die inspiriert und in der man sich einfach nur "pudelwohl" fühlt. Nach der Neueröffnung im Frühling 2025 wird der Name von "Drahteselböck" auf "Boutique Hotel Drahtesel" geändert. Der laufende Betrieb wird davon freilich nicht beeinflusst.

© Nicky Webb ×

© Nicky Webb ×

Auszeit für Genießer

Pudelwohl sollen sich im Haus von April bis November alle fühlen, egal ob Radler, Weinliebhaber, Ausflügler, Pärchen oder Familien, die eine kurze oder auch längere Auszeit suchen. Der Tag beginnt hier mit einem reichhaltigen, regionalen Frühstück mit ausgewählten Bio-Produkten. Kulinarisch hochwertig geht es in der so genannten "Knautschzone", dem kulinarischen Hotspot des Hauses, weiter: Hier findet man in Kühlschränken eine Auswahl an phantastischen Weinen, Mangalitza Speck, Käse und Aufstriche von der Familie Triebaumer.

© wearegiving ×

"Weiters bieten wir noch Picknickkörbe gefüllt mit regionalen Produkten und einem guten Tröpfchen Wein an, ideal für Fahrradausflüge oder zur Stärkung für unterwegs", schwärmt die Neo-Gastronomin. Außerdem wird es im Sommer lässige, ungezwungene BBQs mit cooler Musik auf Family-Style geben, sowie kleine, feine Konzerte und Weinverkostungen.