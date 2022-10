× Feueranschlag? Auto-Brand griff auf AMS-Gebäude über

Die AMS-Geschäftsstelle darf nicht betreten werden und ist derzeit geschlossen.

Burgenland. Ein geparktes Auto ging am Dienstagabend neben der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices in Eisenstadt in Flammen auf. Mehrere Passanten alarmierten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Da das Fahrzeug unter einem Gebäudevorsprung stand, griffen die Flammen rasch auf die Hausfassade über. Die Florianis konnten eine weitere Ausbreitung verhindern und das Feuer löschen. Das AMS-Gebäude wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Mehrere Fenster sind zersprungen, ein Teil der Fassade abgebrannt.

Das AMS ist vorübergehend geschlossen. Ob ein verärgerter AMS-Kunde das Feuer gelegt hat und somit für einen möglichen Brandanschlag verantwortlich wäre, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.