Großeinsatz bei Brand in Industriegebäude

Starke Rauchentwicklung fordert Feuerwehren

Lackendorf. Ein Brand in einem Industriegebäude in Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf) hat am Freitag die Einsatzkräfte gefordert. Neun Feuerwehren bekämpften die Flammen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch starke Rauchentwicklung, sagte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage. Auch Polizei und Rettung waren an Ort und Stelle, verletzt wurde nach ersten Informationen aber niemand.

Der Einsatz war am frühen Nachmittag noch im Gange.