Hausbesitzer (59) stirbt bei Feuer in Wohnhaus

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Mann nur noch tot bergen.

Bgl. Ein Menschenleben forderte ein Zimmerbrand am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf. Während sich der Sohn und die Feundin des Hausbesitzers selbstständig ins Freie retten konnten, kam für den 59-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Die Rettungkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung in fast allen Zimmern, mussten sich die Einsatzkräfte vom Obergeschoss aus Zutritt zum Wohnhaus verschaffen. Die Brandursache war vorerst unklar. Ermittlungen dazu sind in vollem Gange.