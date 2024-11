Klingenbach macht dicht für Pendler

Ein Abschneider über die Durchfahrt Klingenbach ist nun zwischen Ungarn und Österreich nicht mehr möglich.

Demnächst wird die Autobahn zwischen Sopron und Györ gänzlich dem Verkehr übergeben. Darauf haben viele Pendler schon lange gewartet. Aber das ist Grund genug für die burgenländische Grenzgemeinde Klingenbach die Ortsdurchfahrt nun zu sperren.

Stau am Morgen

Morgens staute sich zuletzt regelmäßig der Pendlerverkehr durch Klingenbach. Bürgermeister Richard Frank (SPÖ) erklärte gegenüber dem ORF: „Der Verkehr ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele nehmen die Umfahrung nicht, sondern fahren schnell durch die Gemeinde“. Eine Verkehrszählung habe gezeigt, dass 90 Prozent der Fahrer jedoch zum selben Kreisverkehr wollen, wie jene von der Umfahrung kommend. Man habe sich daher entschlossen, die Abfahrt von Ungarn kommend in die Ortschaft zu sperren.

Dauerhafte Sperre möglich

In weiterer Folge wurde ein Antrag an die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung gestellt und vor wenigen Tagen auch umgesetzt. Frank geht davon aus, dass die Sperre dauerhaft eingerichtet wird, da die Verkehrsentwicklung eher noch zuzunehmen droht nach der Öffnung der Autobahn auf ungarischer Seite. Für die Gemeindebürgerinnen und -Bürger bedeute die Straßensperre keine große Einschränkung, so der Bürgermeister.