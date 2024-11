Rust strahlt im Glanz der Adventmeile

Die Stadt am Neusiedlersee punktet mit vielen einzelnen attraktiven Locations von den größeren Plätzen bis hin zu Altstadthäusern.

Die Ruster Adventmeile ist noch bis zum 22. Dezember Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Am Rathausplatz und am Conradplatz erwarten die Besucher Adventmärkte. in den Bürgerhäusern Ruster Zechkeller, Boutiquehotel, Bürgerhaus und Bioweingut Schreiner sowie im Kremayrhaus bieten Aussteller ihre Produkte an. Zahlreiche Vereine aus Rust beteiligen sich ebenfalls bei der Adventmeile, am Rathausplatz wird auf der Bühne zudem ein Musikprogramm geboten.

Herrliches Ambiente

Die Adventmeile in der Freistadt Rust hat sich von einem kleinen Adventmarkt zur wichtigen touristischen Attraktion im Burgenland entwickelt. Gäste aus ganz Österreich, aber auch Ungarn und der Slowakei pilgern an den Neusiedlersee. Die traumhafte Kulisse verleiht dem Adventmarkt ganz besonderes Flair.

Viel Aufwand

LH-Stv. Astrid Eisenkopf führte bei der Eröffnung aus: „Das Ambiente erfordert aber auch viel Einsatz und Engagement der Gemeindeverantwortlichen. Denn sie sind es, die dieses Flair der Altstadt pflegen. Es wurden viele Investitionen zur Erhaltung dieser Baukultur getätigt“. Nun gäbe es aber wohl kaum eine schönere Möglichkeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen, als über den bezaubernden und inspirierenden Weihnachtsmarkt zu bummeln, „die regionalen Spezialitäten zu genießen und die lokale Handwerkskunst zu bestaunen“.