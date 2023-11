In Oberwart ist am Donnerstag in einem geparkten Auto eine männliche Leiche gefunden worden.

Der Tote wurde in der Früh im Bereich der Rotunde entdeckt, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.