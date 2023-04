Parndorf: Drei Ladendiebe stehlen 48 Tafeln Schokolade

Im Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen worden, die neben Kleidung auch 48 Schokoladentafeln gestohlen haben sollen.

Die Männer waren einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen, als sie die Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken entfernten und diese zu ihrem Auto brachten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Im Pkw fanden die Beamten 34 Kleidungsstücke und die Schokolade. Schokoladen-Diebe sind geständig Die drei Rumänen, 33, 40 und 51 Jahre alt, gestanden laut Polizei, die Waren mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Kleidung und Schokolade wurden den Geschäften zurückgegeben.