Slowake saß neben Gleisen: Von Zug getötet

Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Bgl. Ein 57-Jähriger ist am Sonntagabend in Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann dürfte rund zwei Kilometer vom dortigen Bahnhof entfernt neben den Gleisen gesessen sein.

Ein Triebfahrzeugführer verständigte nach dem Unfall die Einsatzkräfte, für den Slowaken kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der genaue Unfallhergang war am Montag noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben der Rettung war auch die Feuerwehr Parndorf mit 27 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen im Einsatz.