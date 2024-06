Fußgänger (93) von Zug erfasst – tot

Trotz Warnsignalen und Notbremsung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Lokführer verständigte sofort den Notruf. Für das Unfallopfer kam aber jede Hilfe zu spät.

Steiermark. Am Samstagvormittag kam es auf den Geleisen einer Lokalbahn in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem tragischen Zugunfall. Ein Fußgänger (93) wurde trotz mehrfach abgegebenen Warnsignalen von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt.

Der Niederösterreicher überquerte gegen 11.00 Uhr in Sankt Sebastian, einen mit Andreaskreuz und Stopptafel gesicherten Bahnübergang. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt vom Erlaufsee in Richtung Mariazell. Auf mehrfach abgegebene Warnsignale des Lokführers reagierte der 93-Jährige nicht. Es kam zum Zusammenstoß und in Folge zu einer Notbremsung.

Der Lokführer sah den Verunfallten und verständigte sofort den Notruf. Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben. Er verstarb jedoch an der Unfallstelle.