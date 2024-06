Blutiger Streit am Yppenplatz: Polizei fasst Duo

Ein Algerier (21) und ein Afghane (26) wurden festgenommen.

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, bei dem am vergangenen Sonntag ein 22-Jähriger am Yppenplatz in Wien-Ottakring mit einem Messer schwer verletzt worden ist, sind zwei Verdächtige von der Polizei ausgeforscht worden. Einer der Männer wurde am Donnerstag nahe des Tatorts beim Suchtmittelverkauf erwischt. Durch den 21-jährigen Algerier konnte auch der zweite Mann - laut Polizei jener, der zugestochen haben soll - ausgeforscht werden.

Der 26-jährige Afghane wurde laut Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Der jüngere Verdächtige erhielt eine Anzeige auf freiem Fuß. Da allerdings gegen ihn ein aufrechter Festnahmeauftrag nach fremdenrechtlichen Bestimmungen bestand, wurde er in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Das 22-jährige Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen. Es wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der junge Mann konnte das Krankenhaus mittlerweile auch schon wieder verlassen.