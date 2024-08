So will sich 19-Jähriger nach Raserfahrt rausreden

Ein Probeführerscheinbesitzer ist am Wochenende auf der Südostautobahn (A3) mit 193 km/h erwischt worden.

Erlaubt gewesen wären in dem Abschnitt im Bezirk Eisenstadt-Umgebung 130 km/h, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Als Grund für die Geschwindigkeitsüberschreitung gab der 19-Jährige laut Polizei an, dass der Tacho des Pkw nicht km/h, sondern Meilen anzeige. Er habe die Geschwindigkeit deshalb gar nicht bemerkt.

Der Führerschein wurde dem 19-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.