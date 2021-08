× Supermarkt nach Spinnenalarm gesperrt

Im burgenländischen Pinkafeld haben Mitarbeiter einer Supermarkt-Kette eine Spinne entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, das es sich um eine giftige Bananenspinne handelt, wurde der Supermarkt gesperrt.

Die Feuerwehr in Pinkafeld wurde zu einem Spinneinsatz in einen Supermarkt gerufen. Es bestand der Verdacht, dass es sich um eine giftige Bananenspinne handelt. Nachdem das Tier von der Landessicherheitszentrale und der Feuerwehralarmzentrale gefangen werden konnte stellte sich heraus, dass es sich um eine ungiftige Hauswinkelspinne handelt. Das Tier wurde nach der Feststellung wieder in die Freiheit entlassen. Der Supermarkt wurde für die Dauer des Einsatzes geschlossen.

© Stadtfeuerwehr Pinkafeld ×

