Cobra-Beamter bei Weinkeller-Einsatz verletzt

Ein Cobra-Beamter wurde beim Versuch, den Frauenmörder von Zistersdorf zu stellen, von einem Sprengsatz verletzt.

Im Rahmen eines Großeinsatzes der Polizei nach der Auffindung der Leiche einer 65-Jährigen am Freitag ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ein Cobra-Beamter schwer verletzt worden. Zeugen berichteten von lauten Knallgeräuschen, die Schüsse oder Detonationen sein konnten.

© APA/Mandl ×

Berichten nach ist der Beamte des Sondereinsatzkommandos außer Lebensgefahr. Die schweren Verletzungen, die er sich im Laufe des Einsatzes zugezogen hat, betreffen Gesicht und Sprunggelenk.