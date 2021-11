Jetzt machen landesweit Christkindlmärkte auf. Die Branche zittert vor Absagen.

Start. In Wien öffnet heute der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit strenger 2G-Regel. Zwei Märkte, der k.u.k Weihnachtsmarkt am Michaelerplatz und der Ad­ventmarkt am Meidlinger Platzl, sind schon abgesagt – 2G-Kontrollen sind hier kaum durchführbar.



Strenger wird in Wien auch der Besuch von Punsch- oder Würstelständen außerhalb der Märkte geregelt: Hier gilt ausnahmslos 2G.



In Salzburg sperrt heute im Gut Aiderbichl-Henndorf der traditionelle Weihnachtsmarkt auf.



Am Neuen Platz in Klagenfurt geht’s Samstag los, in Villach eine Woche später.



Der Aufbau für den Mariazeller Advent (Stmk.) vor der Basilika ist weitgehend abgeschlossen. Hier wird am 18. November eröffnet, in Graz am 19. November am Hauptplatz, am Schlossberg und am Mariahilferplatz – so ist es geplant.



In Salzburg startet der Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz am 18. November. Zeitgleich öffnet auch der Adventzauber im Schloss Hellbrunn: „Bei uns kommen nur Geimpfte oder Genesene rein“, sagt Organisator Gerald Stocker zu ÖSTERREICH.