Corona-Alarm um China-Touristen

Im Tourismus-Ort Hallstatt ist man alarmiert: Schon jetzt ist der Ort ''übervoll''.

Wien. Ein AUA-Flug pro Woche führt von Shanghai nach Wien, ab 16. Jänner sind es zwei. "Für den Flug braucht es keine Tests, die Maske ist freiwillig", erfährt ÖSTERREICH von der AUA. Für Regeln sei die Regierung zuständig.

Hallstatt-Chef: "Ganze Welt kommt zu uns"

Millionen infiziert. Seit dem großen Corona-Ausbruch in China herrscht Aufregung in Österreichs Tourismus-Destinationen. Rund 250 Millionen Chinesen dürften positiv sein, das ist jeder Fünfte. Seit den Lockerungen verbreitet sich der Virus rasant. Die Chinesen reisen wieder, weil sie bei der Rückkehr nicht mehr ewig in Quarantäne gesteckt werden.

Reagiert unser Gesundheitsminister? Sein Büro sagt ÖSTERREICH: "Bezüglich der Einführung von Einreisebeschränkungen aus China gab es letzte Woche eine Be­ratung auf EU-Ebene." Derzeit gibt es keine Regeln, man beobachte noch.

Alarm-Stimmung. Ein kleiner Ort im Salzkammergut stellt sich bereits auf einen Ansturm chinesischer Touristen ein.

In Hallstatt (730 Einwohner) warnt Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ): "Man kann einen kleinen Ort wie Hallstatt nicht im Stich lassen. Wir sind bereits übervoll. Die ganze Welt kommt zu uns." Er fordert ein rasches Handeln der Regierung. "Unsere Infrastruktur bricht zam! Schon jetzt kommen 5.000 Gäste pro Tag!"