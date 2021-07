Das ist der geheime Regierungsbunker

Der frühere Flakturm ist 45 Meter hoch, die Mauern sind bis zu 16 Meter dick. Hierhin begibt sich die Bundesregierung im Ernstfall. Der INSIDER bekam Einblick in die Hochsicherheits-Zentrale.

Mitten in Wien steht das Objekt 6 in der Stiftskaserne. Mitten in der Stadt und doch den meisten unbekannt. Das Objekt 6 ist ein früherer Flakturm aus dem 2. Weltkrieg. Heute ist es das sicherste Gebäude Österreichs.



Im Ernstfall wird die Bundesregierung hierhin evakuiert.



