Das sind die häufigsten Lotto Zahlen in Österreich

Rein statistisch gesehen hat bei Lotto "6 aus 45" jede Zahl die gleiche Chance. Es gibt aber einige Zahlen, die deutlich öfter gezogen werden als andere.

Seit 1986 laufen die Ziehungen und einige Zahlen sind dabei öfter aus dem Trichter gekullert als andere. Welche Zahlen am häufigsten gezogen wurden, welche am seltensten vorkamen und was das alles für Ihren Lotto-Tipp bedeutet: oe24 hat bei den Österreichischen Lotterien nachgefragt.

Die 3 wurde am öftesten gezogen

Seit Beginn wurden 3443 Runden Lotto "6 aus 45" in Österreich gespielt. Dabei wurden insgesamt 20.658 Zahlen gezogen.

Mit Stand Oktober 2024 war die meistgezogene Zahl die 3, bestätigen die Lotterien oe24.

Die 3 wurde 518 Mal gezogen.

Die 43 wurde 504 Mal gezogen.

Die 26 wurde 501 Mal gezogen.

Das sind die besten Zahlen aller Zeiten im Lotto in Österreich. Die viertbeste Zahl ist übrigens die 42.

Die schlechtesten Zahlen

Am seltesten gezogen wurde übrigens die 33. Nämlich nur 416 Mal. Dann folgen 21 (417 Mal) und die 2 (421 Mal).

Das sind aber keinesfalls Empfehlungen, heißt es von den Lotterien. Schließlich weiß die Maschine nicht, welche Zahlen zuvor am häufigsten aus dem Trichter gekommen sind.

Die Gewinne können sich jedenfalls sehen lassen. Hier die Tabelle mit den Top-Gewinnen - jeweils steuerfrei ausbezahlt.

Gewinn Bundesland Datum € 14.926.157,30 Niederösterreich 21.11.2018 € 11.152.282,90 Steiermark 22.09.2024 € 9.802.237,50 Oberösterreich 27.04.2022 € 9.643.151,70 Wien 12.08.2015 € 9.437.932,50 Wien 15.08.2012 € 9.231.788,80 Wien 09.06.2013 € 9.165.954,00 Oberösterreich 27.12.2020 € 8.842.084,10 Niederösterreich 27.02.2011 € 8.363.617,60 Wien 18.10.2017 € 7.749.269,60 Niederösterreich 22.04.2020

Die häufigsten Lotto Zahlen der letzten Jahre

Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, gibt es noch ein paar andere Zahlen, die am häufigsten gezogen worden sind.

2022 stach die 37 mit ganzen 26 Ziehungen die Konkurrenz klar aus. 23-mal gezogen wurde die 32, sie landet damit auf Platz zwei, gefolgt von der 14, die mit 21 Ziehungen Platz drei belegt.

stach die 37 mit ganzen 26 Ziehungen die Konkurrenz klar aus. 23-mal gezogen wurde die 32, sie landet damit auf Platz zwei, gefolgt von der 14, die mit 21 Ziehungen Platz drei belegt. 2021 gab es ein Unentschieden an der Spitze: Die 5 und die 45 rollten beide genau 24-mal aus dem Trichter. Nur ganz knapp dahinter liegt die 42 mit 23 Ziehungen.

gab es ein Unentschieden an der Spitze: Die 5 und die 45 rollten beide genau 24-mal aus dem Trichter. Nur ganz knapp dahinter liegt die 42 mit 23 Ziehungen. 2020 brachte ebenfalls keinen Alleinsieger hervor. Die 3 und die 4 teilen sich den ersten Platz mit jeweils 24 Ziehungen. In diesem Jahr kam es sogar zu einem doppelten Remis, denn auch der zweite Platz ist zweigeteilt: Die 11 sowie die 18 wurden beide 22-mal gezogen.

Welche Zahlen haben die besten Chancen?

Vielen Lotto Spielern dienen Statistiken als Grundlage für ihre Tipp-Strategie. Die Herangehensweisen sind dabei ganz unterschiedlich: Während manche auf die häufigsten Zahlen setzen, in der Hoffnung, dass diese wieder gewinnen, wählen andere bewusst die seltensten Zahlen, da diese – statistisch gesehen – ja bald “fällig” sein müssten. Von den Österreichischen Lotterien heißt es dazu: "Nüchtern betrachtet lässt sich sagen: Bei jeder Ziehung gilt für alle Zahlen immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, egal wie oft oder selten diese bisher gezogen wurden. Abweichungen von der Normalverteilung kommen vor, lassen sich aber nicht vorhersagen."

Tipps der Österreichischen Lotterien zur Auswahl der Lotto Zahlen

"Vermeiden Sie Muster oder Zahlenreihen beim Tippen. Diese haben zwar dieselbe Gewinnwahrscheinlichkeit, da aber viele Spieler:innen solche Strategien verfolgen, bleibt im Glücksfall für jede:n Gewinner:in ein kleinerer Anteil übrig. Spielen Sie doch stattdessen z. B. einen Quicktipp mit zufällig ausgewählten Zahlen."

"Lassen Sie sich von der Statistik nicht den Kopf verdrehen: Nur weil bestimmte Zahlen schon oft gezogen wurden, heißt das nicht, dass das Gleiche wieder passiert. Bei jeder Ziehung gehen alle Zahlen wieder mit derselben Chance ins Rennen."

Eines ist sicher - gibt es einen großen Jackpot, sind wieder mehr als eine Million Menschen in Österreich im Lotto-Fieber.