Deutschland stuft Österreich wieder als Hochrisikogebiet ein

Die Reiseeinschränkungen werden in erster Linie für ungeimpfte Gäste gelten.

Das Aufkommen der Omikron-Variante und das dadurch verstärkte Infektionsgeschehen in ganz Europa hat Deutschland dazu veranlasst, nun auch Österreich (mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee) neben bereits vielen anderen EU-Staaten auf die Liste der Hochrisikogebiete zu setzen. Die Reiseeinschränkungen werden in erster Linie für ungeimpfte Gäste gelten.

Bestimmungen ab 16. Jänner wirksam

Ab Sonntag, dem 16. Jänner 2022 gilt in Deutschland Folgendes:

Einreise bzw. Reiserückkehr aus Österreich mit 3G sowie Anmeldung über www.einreisemeldung.de

Geimpfte und Genesene sind von der 10-tägigen Quarantäne befreit

Getestete können die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen durch das Freitesten beenden

Ungeimpfte Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Testnachweispflicht ausgenommen. Für diese endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen (ohne Freitesten).

Deutschland hat aufgrund der Omikron-Variante seine Einreisebestimmungen für einige EU-Staaten wieder verschärft. Dazu gehört auch Österreich. Die Änderungen wurden heute auf der Webseite des Robert Koch Instituts veröffentlicht und werden ab Sonntag, dem 16. Jänner 2022, wirksam sein.

Für geimpfte Gäste bedeutet die Reisewarnung kein Einschränkung. Für Tourismusministerin Elisabeth Köstinger war dieser Schritt aufgrund der aktuellen Entwicklungen erwartbar, wie das Bundesministerium für Tourismus in einer Aussendung betont.

So reagiert Köstinger

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagt in einer Stellungnahme: "Leider war aufgrund der steigenden Infektionszahlen durch die Omikron-Variante damit zu rechnen, dass Deutschland Österreich erneut als Hochrisikoland einstuft. Entscheidend ist, dass die verschärften Einreisebestimmungen keine Einschränkungen für geimpfte Gäste bedeuten. Wer geimpft ist, kann jederzeit einen sicheren und erholsamen Urlaub in Österreich verbringen. Dass laut Umfrage der Österreich Werbung 83 Prozent der Deutschen, die einen Urlaub in Österreich planen, voll immunisiert sind, lässt hoffen, dass die Verschärfungen keine allzugroßen Auswirkungen auf die derzeit gute Buchungslage haben werden."

Köstinger weiter: "Die Wintersaison ist ein entscheidender Faktor für unseren Tourismusstandort. Ich setze mich daher dafür ein, trotz der besorgniserregenden Omikon-Entwicklung diese Wintersaison mit der 2G-Regel weiter zu ermöglichen und die Betriebe offen zu halten. Die Branche tut alles, um sicheren Urlaub für unsere Gäste sicherzustellen."

Köstinger appelliert: "Bitte lassen Sie sich impfen!"

"Unser aller Ziel muss sein, so rasch wie möglich wieder von der Liste der Hochrisikoländer gestrichen zu werden. Die Impfung und die geplante Impfpflicht sind der Weg dorthin. Darum mein dringender Appell: Bitte lassen Sie sich impfen! Wer sich nicht impfen lässt, verlängert die Pandemie für uns alle!", so Köstinger.

Das sind die neuen Einreisebestimmungen

Einreisebestimmungen nach Deutschland gegenüber Österreich ab 16. Jänner 2022:

Einreisende sowie Reiserückkehrer aus einem Hochrisikogebiet müssen sich vorab über www.einreisemeldung.de anmelden und ihren gültigen 3-G-Nachweis über dieses Portal hochladen.

Geimpfte und genesene Gäste aus Deutschland können weiterhin ihren Urlaub in Österreich verbringen, ohne bei der Rückkehr eine Quarantäne antreten zu müssen.

Getestete Personen müssen dagegen verpflichtend eine 10-tägige Quarantäne antreten – diese kann nach dem fünften Tag durch ein „Freitesten“ beendet werden.

Ungeimpfte Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Testnachweispflicht ausgenommen. Für diese endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen (ohne Freitesten), unabhängig davon, welche Maßnahmen für die Eltern gelten.

Auch wenn Familien mit Kindern unter 12 Jahren nur rund ein Fünftel unser ausländischen Gäste ausmachen, ist diese Regelung ist Österreich problematisch, da alle Kinder, die noch nicht voll immunisiert sind, eine mindestens fünftägige Quarantäne antreten müssen, auch wenn deren Eltern voll immunisiert sind

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Empfehlungen der Europäischen Union umgesetzt werden (Befreiung zur Nachweispflicht für unter 12-jährige, die unter Aufsicht eines Erwachsenen reisen), heißt es in einer Aussendung.