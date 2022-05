Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz

Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten von 15. bis 19. Juni 2022 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen E-Auto bzw. Zweirad-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und einem bewussten und nachhaltigen Lifestyle

Die EU hat sich in ihrer Strategie für nachhaltige Mobilität dazu bekannt bis in das Jahr 2050 die Emissionen um 90% zu reduzieren. Elektroautos sind eine von drei Säulen für den Klimaschutz. Leistungsfähige Systeme für den Massentransport und eine neue Architektur von Städten, um das Gehen und Radfahren zu fördern sind zwei weitere Säulen. Städte müssen so geplant sein, dass die Menschen kurze Wege haben und Verkehr erst gar nicht entsteht. Nur wenn diese drei Dinge zusammenkommen, sind die Klimaziele erreichbar.

Bürgermeister Michael Ludwig im MAGAZIN der Wiener Elektrotage zur Elektromobilität: „Ich bin stolz als Wiener Bürgermeister einer Stadt vorzustehen, die eine Pionierin beim Einsatz von Elektro-Mobilität ist. Alternative Antriebe und insbesondere Elektro-Fahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel und zum Erreichen des Ziels einer CO2-neutralen Stadt sowie der Pariser Klima-Ziele.“



Über die Wiener Elektrotage 2022

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2022.



Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr

Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr