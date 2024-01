Dieb plünderte Bankomatkarte von Totem 101 Mal!

Außergewöhnliche Fahndung nach einem (noch unbekannten) Mann im schwarzen Nike-Trainingsanzug: Der gesuchte Verdächtige plünderte das Konto eine verstorbenen Wieners.

Wien. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, soll der auf Überwachungsbildern ersichtliche Mann - die in einem Foyer einer heimischen Bankfiliale geknipst wurden - zwischen 30. Juli und 21. September 2023 unzählige schwere Diebstähle begangen haben. Konkret sollt der Gesuchte mittels einer widerrechtlich erlangten Bankomatkarte insgesamt 101 Behebungen, insbesondere in Geldinstituten in Margareten und Meidling vorgenommen haben.

Ganz konnte sich der Verdächtige dann doch nicht wegducken - Augenpartie "gefilmt". © LPD Wien ×

oe24 fragte nach, wie es kommen konnte, dass ein mutmaßlicher Täter ungestört derart oft zuschlagen konnte, ohne dass er erwischt wurde bzw. ohne dass das Opfer Alarm schlug und z.B. die entwendete Bankomatkarte sperren ließ. Die Erklärung: Der Kontoinhaber, ein älterer Wiener, ist verstorben. Interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, wie die Dieb dann an die Karte und auch den PIN-Code kam, den er benötigte, um in den Foyers 101 Mal Geld (und zwar immer unterhalb des Tageslimits) zu beheben. Der bisher festgestellte Schaden: rund 20.000 Euro.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder es Verdächtigen. Zeugen, denen der Mann im Nike-Trainingsanzug bekannt vorkommt, oder während oder nach seinen Taten aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Arndtstraße unter der Telefonnummer 01-31310-45338 erbeten.