Dieses Virus ist für die meisten Erkrankungen in Österreich verantwortlich

Ein neues Virus.

Corona nimmt hinsichtlich des Infektionsgeschehens weiter ab.

Dieses Virus dominiert jetzt in Österreich. Im Sommer noch drehte sich alles in Österreich um Corona. Sogar eine neue Welle wurde befürchtet. Jetzt hat sich das Blatt allerdings gewendet. Ein neues Virus ist für die meisten Erkrankungen in Österreich verantwortlich.

Das sagt die Expertin

Weiterer Rückgang der SARS-CoV2 Aktivität in Österreich

Erstmals seit Juli dominiert nicht mehr SARS-CoV2 (13% Positivrate) sondern Rhinovirus (23%) d Infektionsgeschehen

Parainfluenza (9%)

MedUni-Wien-Virologin Judith Aberle erklärt: "Weiterer Rückgang der SARS-CoV-2-Aktivität in Österreich. Erstmals seit Juli dominiert nicht mehr SARS-CoV-2 (13% Positivrate), sondern Rhinovirus (23%) das Infektionsgeschehen, Parainfluenza (9%). Wegen des Feiertags geringere Zahl eingesendeter Sentinelproben." Rhino ist wie Corona eine Viruserkrankung.