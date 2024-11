Drama am Kirchendach - Arbeiter und Lehrling 15 Meter abgestürzt

Ein 34-Jähriger Dachdecker und sein Lehrling (15) führten Wartung an einem Kirchendach in Blindenmarkt durch und stürzten in die Tiefe - beide kämpfen auf der Intensivstation mit schweren Kopfverletzungen um ihr Leben.

NÖ. Passiert war der schreckliche Arbeitsunfall, als am Montag ein 34-jähriger Dachdecker einer Firma aus dem Bezirk Amstetten und sein 15-jähriger Lehrling Wartungsarbeiten an einem Kirchendach durchführen sollten. Wie erste Erhebungen ergaben, dürfte dabei ein Teil eines Auslegearmes des Krans, der das Duo in die Höhe befördert hatte, gebrochen sein, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Bauarbeiter (57) von Lkw-Laderampe erschlagen

Der Dachdecker und der Teenager wurden nach medizinischer Versorgung mit Notarzthubschraubern in das Universitätsklinikum St. Pölten bzw. in ein Krankenhaus in Linz transportiert. Laut oe24-Infos ist der Zustand der beiden Absturzopfer extrem kritisch - sie kämpfen auf der Intensivstation um ihr Leben. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen. Im Einsatz standen die Rettungskräfte der Feuerwehr Blindenmarkt, des Roten Kreuzes Amstetten und Steinakirchen, die Notärzte des NEF Amstetten, Notarzt Dr. Hoffer sowie die Notarzthubschrauber Christophorus 15, Christophorus 2 und BEL Melk vom Roten Kreuz Ybbs sowie die Polizei. Die beiden Opfer stürzten zunächst mehrere Meter auf das Kirchendach, bevor sie auf den Boden aufprallten. Beide erlitten schwerste Kopfverletzungen. Die Sanitäter und Notärzte versorgten die Verletzten vor Ort und transportierten sie anschließend mit den Hubschraubern ins Spital. Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Unfall führten, werden derzeit von der Polizei untersucht.