Bauarbeiter (57) von Lkw-Laderampe erschlagen

Aus derzeit ungeklärten Gründen kam Dienstagfrüh ein Bauarbeiter unter die Laderampe eines Lastkraftwagens und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt.

Wien. Zu dem Arbeitsunfalldrama bei der Errichtung einer Wohnhausanlage kam es um 7.20 Uhr in der Früh in der Antonie-Lehr-Straße vulgo An der Schanze in Floridsdorf: Trotz umgehender Erster Hilfe durch mehrere Arbeitskollegen und der schnellen notfallmedizinischen Versorgung der alarmierten Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien erlag der Mann seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Das Arbeitsinspektorat Wien wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Eine gerichtliche Obduktion wird angeregt. Ob technischer Defekt oder menschliches Versagen - letztlich geht es um die Frage, ob Fahrlässigkeit vorlag. Entsprechende Ermittlungen laufen.