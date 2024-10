Drogenlenker (28) nach Amokfahrt in Schubhaft

Mit einem Kleinauto, das am Gebrauchtwagenmarkt ab wenigen hundert Euro zu haben ist, startete ein Araber (28) in Wien auf Koks und Hasch seine Rennfahrerkarriere - direkt in die Schubhaft.

Wien. Noch oder schon um 6 Uhr in der Früh war der 28-Jährige voll drauf - was die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling vorerst aber nicht wissen konnten. Sie wurden im Zuge des Streifendienstes im Bereich der Heiligenstädter Straße auf ein Fahrzeug aufmerksam, das trotz Dunkelheit ohne Licht stadtauswärts fuhr. Teenie-Clique fuhr Kleinwagen bei Amokfahrt zu Schrott

Vor Amok-Crash in Kirche 5 Unfälle gebaut

Amokfahrt in Ottakring nach Familienstreit Der Lenker des silbergrauen Peugeot 206XT wurde mehrfach und deutlich, unter anderem mit eingeschaltetem Blaulicht, angewiesen anzuhalten. Der Lenker reagierte idiotisch und gemeingefährlich: Er beschleunigte, fuhr über den dortigen Treppelweg und überquerte eine Grünfläche. Am Handelskai bog er in die dortige Einbahn ein und fuhr als Geisterfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In einer Kurve auf Höhe der Brigittenauer Lände hielt der Lenker kurzfristig an - dabei sprang ein (bis jetzt unbekannter) Beifahrer aus dem Kleinwagen und lief zu Fuß Richtung Anton-Schmid-Promenade davon. © Getty × An der Kreuzung Gunoldstraße mit der Muthgasse brachte der Syrer oder Afghane (seinen Geburtsort und Nationalität verschweigt er beharrlich) den Peugeot zum Stillstand und wollte ebenfalls zu Fuß davonsprinten. Durch die rasche Reaktion der Beamten konnte der 28-jährige Staatenlose verfolgt und angehalten werden. Ein durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Im Zuge einer amtsärztlichen Durchsuchung in einer Polizeiinspektion konnte bei dem 28-Jährigen eine Beeinträchtigung durch Übermüdung, Suchtgift und Medikamente festgestellt werden. Im Auto lagen zahlreiche Tabletten, Cannabiskraut sowie ein Päckchen weißes Pulver . . . Anzeigen nur auf freiem Fuß - so reagierte Fremdenamt auf Justizentscheid Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Ebenso wurden zahlreiche Verkehrsdelikte gegen ihn zur Anzeige gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Araber aber nur auf freiem Fuß angezeigt. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurde er aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum zur möglichen Abschiebung gebracht. Nach Drogen-Party davongerauscht Im Zuge der weiteren Amtshandlung gab eine 19-jährige Syrerin gegenüber den Beamten an, dass es sich um ihr Fahrzeug handelt, das sie dem flüchtigen Bekannten (28) angeblich zum "Drinsitzen" und nicht "um damit zu fahren" überlassen haben will. Nach einer Drogenparty in ihrer Wohnung, bei der der unbekannte Beifahrer dabei gewesen wäre, seien die beiden mit dem 206er unerlaubt davongerauscht. Auch bei der jungen Frau wurden Cannabis und Koks sichergestellt.