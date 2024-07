Dunkle Rauchwolke über Schwechats Raffinerie

Brannte es etwa in der OMV-Raffinerie in Schwechat? Weil am Sonntagnachmittag eine ungewöhnlich dunkle Rauchwolke Richtung Himmel stieß, waren etliche Passanten in Alarmbereitschaft.

Passenten und Autofahrer waren am Sonntagnachmittag merklich beunruhigt, als sie aus der OMV-Raffinerie eine schwarze Rauchwolke aufsteigen sahen. Unklar war, ob es sich um ein Routine-Verfahren handelte oder gar um einen Unfall. Auf Social Media wurde sogleich spekuliert. @omv what's going on in Schwechat?#omv #schwechat pic.twitter.com/anGeEqWL4K — Christina Mauz (@ChristinaMauz) July 21, 2024 Lokalen Medienberichten nach lief die angemeldete Aktion jedenfalls vollkommen sicher ab und war von langer Hand geplant. Ein Unfall kann somit ausgeschlossen werden. Was steckte also dahinter? Um sich überschüssigem Material zu entledigen, wurde in der Raffinerie ein Überdrück erzeugt. Genauer wurde dieses verbrannt, was eben die dichte Rauchwolke auf den Plan rief. Damit auch wirklich alles sicher vonstatten laufen konnte, war unweit der Feuerstelle die örtliche Feuerwehr positioniert. Sie begann umgehend mit den Löscharbeiten der künstlich angelegten Bodenfackel, nachdem die Aktion beendet war.