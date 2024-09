Ein Drohnen-Video zeigt, wie dutzende LKW in einem Betrieb unter Wasser stehen.

In Sitzenberg-Reidling, einer Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich, hat das Unwetter in einem Betriebsgelände einen Millionen-Schaden angerichtet.

Drohnen-Video

Video zum Thema: Dutzende LKW in Betriebsgelände unter Wasser

