E-Moped explodiert vor Amt

Schock-Erlebnis für Passanten Sonntag zu Mittag.

Sonntag gegen 14 Uhr. Einige Familien nutzen den sonnigen Tag für einen gemütlichen Spaziergang durch den Nobelbezirk Hietzing.

Plötzlich geht ein Elektro-Moped eines Essens-Lieferanten in Flammen auf. Der Fahrer stellt das Fahrzeug direkt vor das Bezirksamt ab, begibt sich in Sicherheit. Die Einbahn wird dicht in Rauch gehüllt. Ein Anrainer schreit im Hintergrund. Verletzt wird dabei zum Glück niemand.

Hintergrund: Lithium-Ionen-Akkus können bei gewissen chemischen Reaktionen im Inneren plötzlich stark erhitzen. Da kann es im Gehäuse plötzlich bis zu 1.000 Grad heiß werden, es beginnt zu brennen.