Hammer-Attacke auf Glastür des Stephansdoms

Am Sonntagabend kam es beim Stephansdom zu einem heftigen Zwischenfall. Ein Mann schlug mit zwei Hämmern in den Händen eine Glastür des Doms einschlägt.

Wien. Am Sonntag waren zahlreiche Demonstranten am Stephansplatz um unter dem Motto "Free Syria" zu demonstrieren. Geschwenkt wurden Flaggen, die von Rebellen im syrischen Bürgerkrieg verwendet wurden. Am Rande der Kundgebung kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Zwischenfall.

Ein Mann mit zwei Hämmern in den Händen schlug eine Glastür des Stephansdoms ein. Über sein Motiv ist nichts bekannt – ein Zusammenhang zur Demo dürfte aber nicht bestanden haben. Er ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Bereich um die Türe wurde von den Beamten gesichert und die Feuerwehr reparierte den Schaden provisorisch.