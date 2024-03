Eine Verwechslung mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen dürfte einem älteren Ehepaar im Bezirk Gänsendorf das Leben gekostet haben.

NÖ. Zu der letztlich tödlichen Verwechslung kam es in Deutsch-Wagram: Laut "NÖN" hatte sich ein älteres Ehepaar eine Suppe mit selbst gepflücktem Bärlauch, den sie im Wald einsammelten hatten, zubereitet.

© Getty Images ×

Danach ging es den beiden Niederösterreichern plötzlich schlechter: "Am 11. März hat die Rettung ein älteres Paar mit Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung ins Spital gebracht", heißt es seitens des Roten Kreuzes. Anfangs sei der Zustand noch stabil gewesen, im Krankenhaus ging es mit den beiden rapide bergab. Die Lebensmittelvergiftung war durch eine giftige Pflanze ausgelöst worden. Wenige Tage nach dem Rettungseinsatz starben der Mann und seine Gattin.

Die Ähnlichkeit von genießbarem Bärlauch mit Herbstzeitlosen und Maiglöckchen birgt eine große Gefahr. Die giftigen Doppelgänger können bei Verzehr sogar zum Tod führen, warnen Experten.

Bereits drei bis vier Blätter der Herbstzeitlose können tödlich sein. Dabei wirkt das in der Pflanze enthaltene Zellgift – Colchicin – erst nach mehreren Stunden. Erste Vergiftungserscheinungen treten in Form von Übelkeit und Erbrechen auf. Es folgen Durchfälle, Darm-, Blut- und Knochenmarkzellen werden zerstört, was nach etwa zwei Tagen zum Tod führen kann.